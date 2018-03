Tjuvar tog sig in genom taket

Ett företagshotell i Hässleholm fick natten till söndagen påhälsning av taktjuvar.

Tjuvar tog sig under natten till söndagen in på ett företagshotell på Enhörningsvägen i Hässleholm. Men de valde inte den gamla vanliga vägen genom dörr eller fönster utan tog sig istället in genom att ta bort plastkupor på taket. Genom takkonstruktionen har de sedan lyckats ta sig ner till företagets lokaler där de slagit sönder ett antal gipsväggar för att komma in. De ska också ha tagit sönder ett kassaskåp.

Inledningsvis är det oklart vad som är stulet. Polisen har heller ingen misstänkt för det spektakulära inbrottet.