Välgörenhetsloppet som växer för varje år

Slumpen och ett infall fick Katti Falk att anordna ett alldeles eget lopp, till förmån för cancersjuka barn. Hon hoppades att kompisgänget skulle komma men det har blivit mycket större än så.

Foto: Andreas Örwall Lovén

Regnet faller ymnigt och Katti Falk ryser till när hon tar av jackan för att provspringa det tre kilometer långa loppet, vid Möllerödssjön.

– I morgon ska det i alla fall bli 18 grader och sol.

Under lördagen är det dags för den tredje upplagan av Högahult Run of Hope. Liknande lopp anordnas över hela Sverige, ibland av föreningar och ibland av privatpersoner, som i Katti Falks fall.

Den här helgen kan man springa i bland annat Stockholm, Uppsala och just här, strax utanför Bjärnum. Intäkterna går oavkortat till barncancerfonden. I fjol fick Katti Falk in 22 000 kronor.

Då utgick arrangemanget hemma från hennes hus i Högahult, därav namnet på loppet.

– Det kom 103 löpare fast egentligen ännu fler, eftersom en del bara kom för att köpa lotter och fika.

Katti Falk kände att det blev för trångt och det här året har hon fått låna OK Torfinns klubbstuga vid sjön. Där går även löpslingan.

– Jag ville inte begränsa antalet deltagare, så därför flyttade jag loppet hit.

Idén till loppet kom för några år sedan. Katti Falk hade fått två barn, dragit på sig lite övervikt och bestämde sig för att börja löpträna. Vid ungefär samma tidpunkt fick hon ögonen på konceptet Run of Hope.

– Jag hoppades att mina närmaste vänner skulle dyka upp men det kom fler än 30 personer, bland annat en person som var bosatt längre söderut i Skåne. Jag blev helt paff och förstod att det fanns potential.

Den här gången har hon marknadsfört arrangemanget via sociala medier. Något deltagarmål har hon däremot inte satt upp.

– Man ska inte ha för höga förväntningar men det vore kul att slå fjolårets antal.

Foto: Andreas Örwall Lovén

Den relativt korta längden på loppet, tre kilometer, gör att såväl barn som äldre kan delta. Vill man inte löpa hela sträckan, så går det bra att promenera.

– Det ska vara en rolig grej, där målet är att samla in pengar till barncancerfonden. Det är ingen tävling och därför har jag heller ingen tidtagning, säger Katti Falk.

Förutom deltagaravgifterna har hon hittat ytterligare sätt att samla in pengar, i samband med arrangemanget. Företag sponsrar med priser till lotteriet och en hel del intäkter kommer in via fikaförsäljning.

– I år har min svärmor köpt korvar, som hon skänker, och kommer att stå och grilla.

Foto: Andreas Örwall Lovén

Hur gick det då med Katti Falks egna löpning? Hon pressade sig att springa två kilometer utan att stanna.

– Då hände något i huvudet. "Jag ska aldrig sluta springa”. tänkte jag.

Hon tränade intensivt under en period, innan diskbråck tvingade henne till uppehåll. Nu är hon tillbaka i spåret.

– Mest intervaller, vilket är motsatt till det jag vill. Jag föredrar att springa i ett lugnt och jämnt tempo.