Absolut hyllar Åhus med egen flaska

I samband med öppningen av Absolut Home lanseras även en unik flaska som bara kommer säljas i Åhus. "Det är smått sensationellt", säger Anna Schreil, produktionsdirektör på The Absolut Company.

För uppdraget anlitades den Malmöbaserade konstnären Ola Kalnins som gjort sig ett namn med sin karaktäristiskt färgglada muralkonst, tavlor och skivomslag.

– Han har lyckats fantastiskt bra. Vi är väldigt nöjda, säger Anna Schreil.

Resultatet är hyllning till företagets produktionsfilosofi: One source, one community. Att det är i Åhus som all vodka tillverkas.

– Vi väljer att lansera flaskan nu eftersom vi öppnar vårt besökscenter Absolut Home. Vi vill lyfta fram vårt ursprung och samla den gemenskap som vi lever i. Då upplåter vi det finaste vi har, vår flaska.

Själva vodkan i flaskan består av originalet.

– Tanken är just att uppmärksamma vårt ursprung. Vatten, vete och Åhus.

Den 30 juli finns flaskan på hyllan på systembolaget i Åhus. Och endast där kommer den att ingå i det vanliga butikssortimentet.

– Sedan kommer den givetvis ingå i deras beställningssortiment.

Kunder i utlandet kan sedan beställa den via en sajt.

– Vi vet att det finns många flasksamlare som förmodligen kommer att vara intresserade.

De glada tillropen var många när The Absolut Companys vd, Anna Malmhake, publicerade bilden i sitt eget instagramflöde.

– Det var väldigt många kommentarer och väldigt snabba sådana, säger Anna Schreil.

Flaskan ingår framöver i Absoluts vanliga produktion.

– Det är ingen begränsad upplaga. Det är en "local edition" men ingen "limited edition".

Absolut Home öppnar enligt plan den 4 augusti.