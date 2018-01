Åhusfamilj i cyklonområde

Jens Persson från Åhus firade sin 50-årsdag med familjen på ön Mauritius i Indiska Oceanen under hotet av en cyklon ute på havet. Han säger att läget tycks vara under kontroll så länge de håller sig på hotellområdet.

Den tropiska cyklonen Berguitta närmar sig Mauritius och ön Réunion i Indiska Oceanien och cyklonen tros ha stor påverkan på öarna, uppger expressen.se.

Under måndagen uppmättes vindar på 38 meter per sekund och vågor högre än sju meter observerades. Det uppges att cyklonen ska intensifieras ute på havet till vindar med en styrka av 51 meter per sekund, för att sedan ha försvagats något när den drar in över semesterparadisen.

I den mauritiska semesterorten Flic en flac befinner sig Åhusbon Jens Persson sedan i fredags och på tisdagen firade han där sin 50-årsdag med familjen.

– Cyklonen har hållit på att härja runtomkring här nu i fem dygn, men har inte riktigt nått in mot land. Nu förbereder sig många för att det ska blåsa upp och på hotellet har man tagit in solstolar och andra utemöbler. Vi är rekommenderade att stanna inomhus på vårt rum ifall det skulle dra igång, säger han.

Trots olika vädervarningar så är inte Jens Persson med familj särskilt oroade i nuläget.

– Nej, det är vi inte. Idag (tisdagen) har vi suttit och ätit utomhus på restaurang på hotellområdet. Vi upplever att man hela tiden är steget före och vi får jättebra information om läget. Var fjärde timme får vi prognoser och det ändras hela tiden. Vi uppskattar att man hela tiden sätter säkerheten i första hand och det märks inte av någon panik alls på vårt hotell.

De är tillsagda att hålla sig inom hotellets område tills vädret har lugnat ner sig och det enda sätt som varningarna hittills har påverkat familjen var att de har fått ställa in en båtutflykt. Annars räknar de med att kunna flyga hem från Mauritius på fredag som planerat.