Befarad strejk i Danmark kan drabba tågresenärer över Öresundsbron

Foto: Gunnel Persson

Enligt Skånetrafiken befaras stora delar av det danska tågbolaget DSB tas ut i strejk från klockan 04 på måndag morgon. Det drabbar tågresenärer över Öresundsbron.

”Det innebär att ingen tågtrafik kan köra över Öresundsbron på morgonen”, skriver Skånetrafiken i ett pressmeddelande och tillägger att det i nuläget inte finns någon närmare prognos.

”För resenärer som ska resa till CPH Airport Kastrup eller vidare i Danmark, förbereder Skånetrafiken för att sätta in ersättningsbussar från Hyllie. På stationerna Hyllie, Malmö C, Lund C och Helsingborg förbereds för extra personal med gulvästar för att hjälpa till med information och att hitta rätt”.

Ett tågstopp över Öresundsbron kan också medföra följdförseningar på den svenska sidan.

”Skånetrafiken uppmanar sina resenärer att vara ute i extra god tid eller om möjligt välja en alternativ resa eller resväg och att söka sin resa i appen eller reseplaneraren som uppdateras löpande”.