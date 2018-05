Brobybor riskerar att bli utan vatten

Brobybor kan riskera att bli utan vatten. Det här efter att veckans femte vattenläcka i kommunen upptäcktes på söndagen.

En huvudvattenledning till Broby är av meddelar det kommunala VA-bolaget SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst). Nu varnar SBVT att det finns en risk att boende i Broby kan bli utan vatten inom en snar framtid. Det meddelar VD:n för det kommunala VA-bolaget för Kristianstadsbladet.

SBVT arbetar med att åtgärda problemet under söndagen.

Det här är den femte vattenläckan under veckan i Östra Göinge kommun. I måndags upptäcktes en läcka i Sibbhult som åtgärdades under onsdagen. Samma dag upptäcktes även en vattenläcka i Glimåkra. Vid lunchtid på söndagen hade läckan i Glimåkra ännu inte lokaliserats. En tankbil har funnits på plats i Glimåkra hela helgen. Även på fredagen hittades en vattenläcka i Sibbhult som åtgärdades under lördagen. I Hjärsås upptäcktes också en vattenläcka i veckan.

SBVT misstänker inget sabotage bakom vattenläckorna som varit. De manar till återhållsamhet när det gäller att exempelvis fylla på pooler och vattna gräsmattor vid påverkade orter.

Följ SBVT:s sajt för senaste information.