Dam fick okänt besök – polisen uppmanar

äldre att vara extra uppmärksamma

Kvinnorna lurade sig in hos en äldre kvinna i Kristianstad. Polisen uppmanar nu äldre att vara extra uppmärksamma.

Någon gång på tisdagen bröt två okända kvinnor sig in hos en kvinna i 80-årsåldern i centrala Kristianstad. Enligt polisen handlar det om det misstänkt åldringsbrott. De två kvinnorna ska ha lurat kvinnan och uppgett sig komma från hemtjänsten. Sedan har de letat sig igenom målsägandes lägenhet.

– En kvinna ringer på ytterdörren och frågar om damen om hon vill skänka pengar. När damen säger att hon inte har några pengar så frågar kvinnan om ett glas vatten. Damen går då in och hämtar ett glas vatten och upptäcker att kvinnan följer med in i köket. Därefter kommer en annan kvinna in i hennes hall, säger Robert Loeffel, presstalesperson hos polisen.

Damen gav till slut de två kvinnorna en prydnadssak innan de försvann ut genom dörren. När de var borta upptäckte damen att de letat igenom hennes sovrum.

Exakt vad de fick med sig är i nuläget okänt. Polisen har varit på plats och gjort en brottsplatsundersökning samt säkrat spår.

Enligt Robert Loeffel är den här typen av brott återkommande.

– De är ofta inte lokala personer, de åker runt på olika platser. Det är inte en engångsgrej, de är specialister på detta. De har uppgifter och letar upp gamla människor, ensamstående oftast. De är specialister på den typen av brottslighet, säger Robert Loeffel.

Brotten är oftast svårutredda för polisen. Orsaken till det är, enligt polisen, att det kan vara svårt för de äldre att känna igen gärningspersonerna.

– Det är äldre människor som är målsägande och det är inte det första de tänker på, och man kan ha lite sämre syn. De som uppträder kan ha någon keps på sig eller något. Det vet tjuvarna och det utnyttjar de, säger Robert Loeffel.

Ett sätt att skydda sig är att vara uppmärksam när någon ringer på dörren och aldrig släppa in en okänd person.

– Om de är från hemtjänsten, elektriker eller fastighetsskötare, ska de ju kunna legitimera sig. De kommer inte på oanmälda besök, säger Robert Loeffel.