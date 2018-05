"Det är framför allt viktigt för integrationen att människor samlas här och möts”

Foto: Lasse Ottosson

På lördagen samlades drygt 300 boende på Österäng i Kristianstad på stadsdelens festival. Syftet var att öka öka trivseln i området.

Alban Elshani hade precis kommit in på festivalområdet, som i år flyttades ner ett par hundra meter för att närma sig kärnan i Österäng, för att möta upp sina kompisar. Han passade under lördagen på att mingla runt under festivalen i Österäng som anordnades av ABK och Hyresgästföreningen.

– Det är viktigt att se till att de boende här i området får möjlighet att träffas och göra något tillsammans. Men det är framför allt viktigt för integrationen. Det är många nationaliteter som bor här i Österäng och på festivalen möts de, sa Alban Elshani som själv bor på Österäng.

Foto: Lasse Ottosson

Han berättar att Österängsfestivalen binder samman de boende, och öppnar även upp för människor som inte bor i Österäng att komma och besöka området.

– Det händer inte ofta att man möts men på festivalen så får alla boende en chans att umgås och prata med varandra, sa Alban Elshani.

På plats fanns bland annat akrobatik, cirkuskonster, hoppborg, hantverksutställning och även spelningar på scen.

En som provade på cirkusen var Chloe Johansson, 6 år från Fjälkinge, som passade på att göra olika rörelser med en kiwido, ett jongleringsobjekt i form av en boll som sitter fast i ett snöre. Tidigare hade hon även klättrat upp för det långa tyget.

– Det var häftigt, jag var nyfiken på att klättra, sa Chloe Johansson som var på plats med sin pappa.

Foto: Lasse Ottosson

Hamza Hirsi är uppvuxen på Österäng och passade på att ta en sväng ner på festivalområdet.

– Är det någon gång man känner sig välkommen i sitt område är det i dag. Det är inte så mycket liv här, den enda dagen människor verkligen möts är ju i dag. Det är en fin samlingspunkt och alla är glada, sa han.

Foto: Lasse Ottosson

Ulrika Kock jobbar på ABK och är en av många som varit med och planerat Österängfestivalen.

– Tanken är att öka trivseln, där boende inom ABK och Hyresgästföreningen ska mötas ska mötas på ett lättsamt sätt, säger Ulrika Kock.