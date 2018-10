En nyfiken vessla bland drakar

Foto: Lasse Ottosson

Visionen blev verklighet, inte utan möda. Men nu firar Vision of home tio år, med hela världen som kunder.

Vision of home är precis vad det låter. Två unga gentlemäns dröm om ett hem. Noga utmejslat under långa kvällspromenader i Malmö, efter avslutad arbetsdag i en möbelbutik. Till sist konkretiserat i ett nedtecknat affärsdokument. Varsamt hanterat, förbättrat och stiliserat under faktiskt flera år. Tills en dag då plötsligt både Andreas Andersson och Mathias Frögner stod utan jobb. Det var signalen de behövde. Vision of home var fött.

Men det började förstås tidigare än så.

Jag läste till maskiningenjör för jag tyckte om matte, men saknade det kreativa.

Andreas:

– Jag var bara sju år när jag önskade mig ett dockhus. Inte för att leka med dockorna utan för att få möblera. När jag var tio köpte mina föräldrar en möbelfabrik som tillverkade sängmöbler. Jag sommarjobbade där och fick tidigt åka med på möbelmässor och hjälpa till med att exponera sänglinne. Jag läste till maskiningenjör för jag tyckte om matte, men saknade det kreativa. Istället sysslade jag med musik i fem år, spelade, sjöng och var drivande i dansbandet ”Gamblers”. Vi blev Svenska Dansbandsmästare 2003 och då kände jag att jag hade nått så långt jag kunde. Då ville jag tillbaka till möbel- och inredningsbranschen och fick jobb som säljare i en möbelbutik i Malmö.

Design fanns inte på kartan. Men Andreas öppnade dörren, en trevlig dörr visade det sig.

Mathias:

– Jag har läst ekonomi, kommer från en entreprenörsfamilj och det har inspirerat mig med mycket drivkraft och framåtanda. Jag är ambitiös som person och jobbade som marknadskoordinator och marknadsansvarig i Malmöområdet. Design fanns inte på kartan. Men Andreas öppnade dörren, en trevlig dörr visade det sig. Med oerhörd kreativitet och omväxlande uppgifter. Vi jobbade i samma möbelbutik i Malmö, där jag var marknadsansvarig. Samtidigt drömde vi om att öppna eget. Vi har alltid bollat idéer med varandra, det är en trygghet och ger en dubbel kraft framåt. Vi besökte nog alla möbelbutiker i hela södra Sverige och hittade en nisch vi tyckte saknades; kvalitetsmöbler, med miljötänk, många leverantörer och hög servicegrad.

Mathias och Andreas:

Drömmen har infriats. De startade två veckor innan finanskrisen föste ner Sverige i en lågkonjunktur och fick en kämpig start, kunde knappt ta ut någon lön de första åren. Men det visade sig att deras vision höll. Det finns en marknad för kvalitetsmöbler och genomtänkt design. I lilla Kristianstad.

Mest udda var kanske en yacht i Marbella. Jag fick bara ett par veckor på mig för den skulle användas i en filminspelning.

Nu är kundkretsen större än så, de skeppar möbler över hela världen. Shanghai, New York, mycket till Schweiz och Spanien. Sedan de också börjat erbjuda styling, med Andreas ögon på helheten, har de fått ytterligare ett ben att stå på. Han har inrett hela hus och enstaka rum över hela landet, men också utomlands.

– Mest udda var kanske en yacht i Marbella. Jag fick bara ett par veckor på mig för den skulle användas i en filminspelning. Då är det bra med upparbetade, bra kontakter med svenska möbeltillverkare, så att man kan få en hel fabrik att ställa om produktionen för vår skull.

För det är så de arbetar. Svenska tillverkare. Bra kvalitet. Och personliga relationer som man vårdar. Både med de olika varumärkenas representanter och sina kunder. Hos Vision of home ska du få service från det att du kliver in i butiken tills, ja tills nästa gång du kliver in.

Och när Fritz Hansens skalade ner från 800 återförsäljare till 100 i hela Europa, var Vision of home i Kristianstad en som de vill fortsätta satsa på.

– Vår fördel av att vara egna är att vi är som en vessla, som snabbt kan ändra inriktning, medan de stora drakarna tar en stund på sig att vända.

Vision of home 2.0:

– Ny webbsida, mer satsning på internethandeln. Vi vill gärna exportera skandinavisk design i framtiden. Men drömmen, om vi ska vara helt ärliga, är ju en butik i Palma, haha. Det var därför vi valde ett engelskt namn, som kan fungera i hela världen.

Det målet är nått. För nu når Vison of home redan hela världen. Från lilla Kristianstad.