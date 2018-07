Festen i parken är över - ändå rätt nöjda deltagare

VM är över för Sveriges del och festen är över i Tivoliparken för Kristianstads del. Men de som gick hem därifrån verkade trots resultatet nöjda med både VM och festen i parken.

Det var bäddat för fest. Tivoliparken fylldes under eftermiddagen med glada och förväntansfulla fotbollsfans varav de allra flesta hade blågula kläder och färger i ansiktet.

Snart var det fullt i parken så långt ögat kunde se från scenen med storbildsskärmen. Det närmade sig avspark och alla reste sig och sjöng nationalsången.

Matchen var igång och allas blickar var riktade åt ett enda håll. Och ja - 90 minuter förflöt och det gick som det gick. 2–0 och en övertygande seger av England.

Men det var som om den kollektiva besvikelsen ganska snart lade sig efter det andra målet. Ett sista hopp tändes när Sverige lade en frispark i 89:e minuten nära mål. Då reste sig publiken i Tivoliparken en sista gång och applåderade och hoppades.

Men bollen gick över mål och publiken började fälla ihop sina stolar, vika ihop sina filtar och packa ner sina flaggor och gå hem.

Ett kompisgäng från Kristianstad hade suttit allra längst fram, på första parkett så att säga, närmast storbildsskärmen. De hade gått igenom hela resan från hopp till besvikelse och tycktes också ha tagit sig igenom alla faser.

– Det är så dåligt. De får inte igång nåt spel alls. Men England är överlag det bättre laget. Vi gjorde en bra insats i VM och vi är bland de åtta bästa i världen, sa Albin Andersson.

– Jag var hoppfull inför matchen, men efter andra målet kändes det att det var kört. Vi har i alla fall slagit ut Italien, Tyskland kom sist i vår grupp och vi slog Frankrike borta. Det finns alla möjligheter, men får man inte igång spelet och tappar första målet så går det så här, sa Theo Claesson.

Oavsett fotbollen så var båda var nöjda med festen i Tivoliparken.

– Absolut. Det är ett jättetrevligt initiativ, sa Albin Andersson.

Andra Kristianstadsbladet stötte på sa att de var besvikna, men de såg inte särskilt besvikna ut.

– Det är klart att jag är besviken. Det var ingen bra match, men man visste väl att det skulle bli så här. England är bättre och vi nådde inte upp i samma nivå som tidigare i VM, sa Knud Lassen från Ovesholm.

Men han sa att det hade varit en bra stund i parken och ångrar inte alls att han gick dit.

– Det var kul och mycket folk. Bra att de fixade nånting.

Två män tillika Kristianstadsbor gick hem från parken med ett leende.

– Nu ska vi hem och deppa, sa Rickard Perixon och skrattade.

– Nejdå, nu ska vi hem och grilla och dricka nåt gott vin och se på Ryssland–Kroatien.

Är ni inte besvikna?

– Nejdå. Det var lite väntat. Sverige gick långt. mycket längre än man trodde, sa Göran Kjell.

– Sverige har inga direkt avslutare. Ett bra försvar räcker inte, man måste ha toppen också, sa Rickard Perixon.

Göran Kjell bar en blågul fotbollströja med VM 1994 på trycket. Han hade hoppats på en repris.

– Hade vi vunnit idag hade man varit tillbaka i 94. Då hade man varit 20 igen. Nejdå, men hela det här är häftigt och det känns lite nostalgi, sa han.

En som var glad på alla sätt och vis var den i Kristianstad bosatte engelsmannen Josh Holliday, som modigt nog sprang runt i parken med en engelsk flagga mot slutet av matchen. Många han passerade applåderade och grattade honom, men inte alla.

– Jag har fått två–tre burkar kastade mot mig, men so what, that's football, sa han och lät inte glädjen över segern förtas.

– Jag är lycklig! Det är jättekul.

– England spelade mycket bra och Sverige måste spela lite bättre om de ska ha en chans. Nu hoppas jag att vi går till final, sa han.

Festen fick dock vänta något. Han skulle jobba ikväll.

– Men efter det blir det fest!

Texten uppdateras ...