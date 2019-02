Fler som vill skiljas ångrar sig

Fakta

Under 2017 ingicks 52 497 äktenskap. Under 2000-talet var antalet giftermål per år som lägst år 2001, då 39 000 par gifte sig. Högst var det under toppåret 2010, då 57 000 gifte sig.

Under 2017 ägde 24 210 skilsmässor rum i Sverige.

Antalet skilsmässor har varierat under 2000-talet, men trenden har varit stigande. Lägst antal var det 2005 då cirka 21 000 gifta par gick skilda vägar. Det ska jämföras med 27 000 skilsmässor under toppåret 2013.

Personer mellan 30 och 50, skiljer sig oftare än äldre.

Äktenskap som upplöstes under 2017 varade i genomsnitt i 25,6 år. De som upplöstes genom skilsmässa varade i 11,4 år och de som tog slut genom dödsfall varade i 47,2 år.

Källa: SCB