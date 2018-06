Fluffiga moln och solchanser

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Midsommarafton må vara förbi, men det somriga vädret fortsätter – det ser ut att bli både sol och fluffiga moln under helgen.

Solen kommer att skina över nordöstra Skåne under midsommardagen. Det visar SMHI:s väderprognos.

– Det blir soligt stora delar av lördagen. Det kan växa till sig stackmoln, sådana fluffiga vackert-väder-moln, men solen kommer att dominera, säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI.

Temperaturerna kommer att ligga runt 18-20 grader, med en fin solig avslutning på dagen, berättar Malva Lindborg. I de västra delarna av Skåne kan det bli lite blåsigt, men i nordöst är det mer skyddat.

– Kristianstad får det inte jätteblåsigt under dagen, just nu är det 5 meter i sekunden i vindarna, säger Malva Lindborg strax efter lunchtid.

Även under söndagen tycks det soliga vädret fortsätta. Under eftermiddagen kan dock lite moln och kanske någon eftermiddagsskur dra in.

– Regnskurarna ligger mest över Blekinge, men det kanske kommer någon regnskur över Kristianstad, men i så fall ganska kortvarigt, säger Malva Lindborg.

Temperaturerna under söndagen stiger något och kan komma att ligga på 21-22 grader.

Den som är ledig under nästa vecka och är sugen på somrigt väder kan skatta sig lycklig. Den varma luften kommer enligt SMHI kommer ligga kvar, med temperaturer upp mot 25 grader och goda solchanser både måndag, tisdag och onsdag.

– Det ser ut att bli ganska härliga sommardagar i nästa vecka, ingen vind att tala om och mest svaga vindar, säger Malva Lindborg.