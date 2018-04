FN-glans över Kristianstad när säkerhetsrådet kommer på besök

Foto: Mark Hanlon

FN:s mäktiga säkerhetsråd håller sitt första möte utanför New York i Backåkra under lördagen. En del av glansen faller på Kristianstad.

Under lördagen anländer FN:s säkerhetsråd till förre generalsekreteraren till Dag Hammarskjölds gård Backåkra utanför Ystad för att hålla sitt årliga arbetsmöte.

Samtidigt tar Regionmuseet Kristianstad plats i världspolitiken. Eller i alla fall nästan, som museet skriver på sin Facebooksida.

”Vi har nämligen byggt utställningen på Dag Hammarskölds Backåkra.”

Utställningen om Dag Hammarskjölds liv och gärningar, som även innehåller konst som den svenske toppdiplomaten samlat under åren öppnade under våren. Utställningen kommer att visas för säkerhetsrådet som, för första gången någonsin, har ett möte utanför New York.

Utställningen är formgiven av Jill Ohlson och producerad av Marie Schönhult på Regionmuseet i Kristianstad, som också har byggt utställningen.

”Gården är stängd för allmänheten under mötet, men annars kan vi varmt rekommendera ett besök”, skriver museet på sin Facebooksida.