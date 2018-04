Glöm inte paraplyet på Valborg

Ska du fira Valborg? Se då till att klä dig extra varmt och ta med ett paraply. Det ser nämligen ut att komma regnskurar enligt SMHI, och höga temperaturer uteblir.

Oavsett om du befinner dig i nordöstra Skåne eller bestämmer dig för att ta dig till det klassiska firandet i Lund för att fira valborg bör du se till att packa ner en extra tröja. På Valborg väntar aprilväder – och det kan också vara bra att ha ett paraply med sig. Regnskurarna kan nämligen dra in under firandet.

– Dagen börjar med växlande molnighet och det kan komma en skur. Det kommer även vara blåsigt med upp till hårda ostliga vindbyar, säger Caroline Wahlberg meteorolog på SMHI.

Under förmiddagen blir det uppehåll men senare under eftermiddagen drar regnet in över Kristianstad och nordöstra Skåne. Temperaturen kommer att ligga mellan 14-18 grader.

– Vi har ett lite mer sammanhängande regnområde som drar in från sydväst under eftermiddagen och rör sig bort under valborgskvällen, säger Caroline Wahlberg.

För övriga Sverige blir det också blandat väder. Valborgsmässoafton inleder med snöbyar i norra Norrland under morgonen, men i övrigt ser det ut att bli uppehåll under dagen i hela landet med en temperatur mellan 10 och 15 grader.

Därefter drar ett regnområde in över de södra delarna av landet.

– Under eftermiddagen och kvällen kommer i alla fall hela Götaland att beröras av det här regnområdet. Det är möjligt att det når upp till Svealand senare under kvällen, berättar Jon Jörpeland på SMHI.

De som befinner sig i norra Sverige kommer dock att kunna fira in våren till kvällssol, enligt SMHI:s prognos. Däremot gäller det att klä sig ordentligt då temperaturen kan gå ner till mellan noll och fem grader, medan det i Götaland och Svealand beräknas vara runt tio grader.

Regnområdet som kommer in från Götaland kan komma att övergå i snö och blötsnö i Svealand och södra Norrland under natten.

Under 1 maj är det fortsatt lågtrycksbetonat, med ytterligare ett regnområde som rör sig in över Götaland. I Kristianstad finns det chans för sol den 1 maj.

– Det är svårt att säga exakt var solchanserna kommer att finnas. Det blir inte lika blåsigt. Temperaturen kommer att ligga mellan 12-16 grader, säger Caroline Wahlberg.