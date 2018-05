Hallå där Maria Sällberg! Varför ska jag ladda ner den nya appen?

I dag lanserar vi vår nyhetsapp MinKb. Den ger dig snabb uppdatering av de senaste händelserna men också mer makt att styra ditt eget nyhetsflöde.

Varför ska jag ladda ner appen MinKb?

– I vår nya app får du de senaste händelserna och push-notiser om de största nyheterna. Samtidigt kan du välja att styra ditt eget nyhetsflöde – en del vill läsa allt om IFK Kristianstad och väder, andra allt om Hanaskog, nya företag eller alla debattartiklar, säger Maria Sällberg, tf. webbchef på Kristianstadsbladet.

Varför har Kristianstadsbladet utvecklat en nyhetsapp?

– Vi vill ge våra prenumeranter en bättre läsupplevelse. Vi ser att allt fler tar del av vårt material i mobilen och i appen anpassas vårt material efter det.

Foto: Bosse Nilsson

Vad hittar man i appen?

– Appen har tre delar – ”utgåvor”, ”toppnyheter” och ”mina val”. Vi ger ut två utgåvor per dag, en på morgonen och en på kvällen. Där summerar vi dagen med både stora och mindre nyheter – sådant vi vet att våra läsare är intresserade av. Under ”toppnyheter” finns våra senast publicerade nyheter som valts ut av Kristianstadsbladets redaktion och under ”mina val” hittar du som läsare de kategorier du valt att följa – det kan till exempel vara ämnen, orter eller en specifik sport.

Vad är skillnaden på den nya appen MinKb och eKb-appen?

– Du kan ta del av våra nyheter i båda apparna, men på olika sätt. eKb-appen är en digital kopia av papperstidningen, medan den nya MinKb uppdateras dygnet runt.

Läs mer om appen här.