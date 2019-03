Här är artisten som ska locka folk till festen i Tollarp

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

I dag släppte Föreningen Tollarpsdagarna dragplåstret till danskvällen den 5 juni.

Tollarpsdagarna har blivit en tradition och idag släpptes artisten som ska locka folk till danskvällen den 5 juni. Det är Peter Jezewski, känd för Bebopaluba och sin tid som sångare och basist i The Boppers, som ska stå på scen.

Peter Jezewski lämnade The Boppers 1993 och har sedan dess varit verksam som soloartist, frontman i Peter and the Chiefs och Peter and the Bopmachine.

– Vi kände att det var nu eller aldrig, nu steppar vi upp evenemanget några hack och visar att även lilla Tollarp kan dra hit nationellt kända artister. Med tanke på den närvaro 50/60-tals rocken har genom raggarklubben Holley Hivers och Vinterlust i byn kändes Peter Jezewski som en kanonbra start, säger Jenny Granberg, kassör i Föreningen Tollarpsdagarna.

Före och efter kvällens huvudakt underhåller den lokala talangen Dennis Persson, meddelar föreningen i ett pressutskick.