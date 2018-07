KG Hammar först ut i sommarens föredragsserie i borgruinen

KG Hammar inleder på lördagen sommarens serie av frukostföredrag på Borgruinen i Åhus. Han pratar om utredningen av flygolyckan i september 1961, då Dag Hammarskjöld och ytterligare 15 personer miste livet.

Så är det dags igen att bilda sig till frukosten under bar himmel. För femte året hålls frukostföredrag under fyra lördagar under sommaren i Borgruinen i Åhus. Klockan 9 varje lördag under juli bjuds en föreläsare in.

Först ut är tidigare ärkebiskopen KG Hammar som ska prata om Dag Hammarskjöld, närmare bestämt om utredningen av flygolyckan i september 1961, då nämnde person och ytterligare 15 personer miste livet. Se övrigt program i faktarutan nedan.

Det är tre privatpersoner som håller i föredragen – Elna Schott, Magnus Tyche och Jesper Persson.

– Vi driver det och får hjälp av Platsorganisation Åhus. Vi startade detta för att vi ville fylla platsen, borgruinen, säger Elna Schott.

Hon säger att det har varit ett uppskattat arrangemang.

– Det brukar vara mellan 100 och 300 personer och det finns plats för fler. Vi har hittills inte behövt ställa in någon föreläsning på grund av vädret, men det vågar man knappt säga. Folk brukar ha med sig frukost och något att sitta på. Det brukar vara väldigt trevligt, säger hon.

Det är ingen speciell röd tråd mellan de olika föreläsningarna.

– Vi är intresserad av historia, samhälle och musik och det brukar vara saker vi har hört om.