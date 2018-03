Önnestadsbryggeri siktar på världsmarknaden - Norge och Kina näst på tur

Foto: Peter Åklundh

Bryggskola, ny ölfestival och målsättningen att ta marknader utanför Sverige. Bryggeriet Klackabacken har stora mål för 2018. ”Både i Kina och Norge har vi saker på gång”, säger Olof Bladh, PR-ansvarig.

Vilket djur bli nästa att pryda era flaskor under 2018?

– Vår brygghund och primadonna Boris kommer har lyfts upp och fått sin rättmätiga tid i rampljuset. Han har längtat efter det. Det är en alkoholfri öl som nu finns på marknaden. Min prognos är att detta segment kommer starkt under 2018.

2016 prisades er porter som Sveriges bästa. Vilka mål har ni under året?

– Vi har påbörjat arbetet med att bygga upp och etablera besöksverksamhet, ölprovning och bryggskola ute Önnestad. Just bryggskolan tycker jag är ett kul sätt för oss att sprida kunskapen om ölbryggning. Här brygger man som deltagare under en halvdag sitt eget öl under guidning av våra rutinerade bryggare.

– Ett av de stora målen för 2018 är att etablera oss på marknader utomlands. Jag kan inte gå in på detaljer men både i Kina och Norge har vi saker på gång just nu vilket känns superspännande.

Vilken är den stora trenden just nu?

– Den nuvarande och fortsatt största trenden kommer att vara IPA i alla möjliga och omöjliga former. Men jag tror också att traditionella ölstilar kommer att återupptäckas och förnyas. Det finns många attention seeking-bärs där ute men en riktigt god stiltrogen pilsner förtjänas att applåderas stort. Vi ser redan nu en stor efterfrågan på lågalkoholprodukter.

Den 18 augusti arrangerar Klackabacken ölfestival utanför bryggeriet.