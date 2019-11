Krogshowen ”Rock of ages” har haft premiär

”Rock of ages” hade premiär på Södra Kasern i fredags och spelades även på lördagen inför en stor publik.

Foto: Tommy Svensson

Krogshowen ”Ages of Rock” med musik från såväl 70-talet (Led Zeppelin, tidig Springsteen) och 90-talet (Nirvana, Green Day) växte fram ur musikalen ”Rock of Ages”, som blev en stor succé på Kristianstads Teater. ”Ages of Rock” spelas nu i ytterligare två helger framöver.

Krogshowen produceras av en grupp kallad ”The Rocking Heroes of Kwansta” tillsammans med Emil Sigfridsson (som själv inte är med på scenen). Den senare sa i en intervju nyligen att årets show är den sista på Södra Kasern och att han tittar på annat än så länge hemligt projekt för hösten 2020.