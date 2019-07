Larm om båtolycka i Oppmannasjön

Foto: Pontus Lundahl/TT

16.47 kom larm om att det inträffat en båtolycka i Oppmannasjön. Enligt larmet är det en fritidsbåt som varit inblandad i olyckan som skett cirka en kilometer ut från strandkanten.

– Vi har precis lagt i vår båt och är ute på sjön. Vi har kontakt med de drabbade via SOS, säger inre brandbefälet på räddningstjänsten i Kristianstad klockan 17.15.

Klockan 17.45 meddelar räddningstjänsten att allting har slutat lyckligt.

– Vi fick in att det var fem personer i en båt som skulle ta in vatten, men det hade den inte gjort. Det som hade hänt var att årfästet gått sönder så de kunde inte ro och båten drev iväg. Vi bogserade in dem till land och alla är oskadda, säger styrkeledaren Uno Harensjö.