Avloppsvatten forsar in i fastigheter

Räddningstjänsten har ryckt ut till flera adresser i Östra Göinge där vatten forsar in i byggnader.

– Vi har ett kraftigt regnväder som drabbar framförallt Östra Göinge och Broby, där vi har fått in flera larm, berättar Anders Pålsson, inre befäl vid räddningstjänsten i Kristianstad.

Ett av larmen gäller vatten som forsar in i en fastighet utifrån. Två andra larm gäller villor där avloppsvatten trycks upp inifrån brunnarna och översvämmar husen.

– Vi är på plats med flera brandstyrkor och håller nu på att informera kommunens olika funktioner. Vi hoppas att det sprids så att folk åker hem och kontrollerar sina fastigheter, säger Anders Pålsson.

Styrkor både från Broby och Sibbhult har kallats in för att hjälpa till. På Västergatan och Västra Järnvägsgatan i Broby pumpar de just nu ut vatten ur byggnader. Räddningstjänsten räknar med att fler larm kommer att komma in.

– Vi kan bara hjälpa till med det allra värsta. Men det är besvärligt nu när folk har börjat jobba och inte är hemma.

