Lugnt på Skatteverkets kontor under sista deklarationsdagen

Foto: Bosse Nilsson

På onsdagen uppstod det strul och långa köer till Skatteverkets kontor runt om i landet och samma dag meddelade Skatteverket att deklarationstiden förlängs. Även i Kristianstad var det många som var ute i sista stund för att lämna in sina blanketter.

Skatteverkets ändring förra året med borttagna brevinkast har ställt till det för alla skattedeklaranter runt om i landet. För många som varit ute i sista stund har det inneburit problem. På onsdagseftermiddagen meddelade Skatteverket att deklarationstiden förlängs till torsdagsmorgonen.

Skatteverket beslutade sig för att ta bort brevinkasten för deklarationen på grund av risken för sabotage. Istället fick de som vanligtvis använder brevinkasten i år lämna in sina deklarationer under kontorstid på Skatteverkets servicekontor.

Men det har gett effekter. På tisdagen rapporterade Aftonbladet om hur personer som vanligtvis lägger deklarationen i brevinkasten istället tryckt in blanketten under skjutdörrarna på servicekontoren.

– På vårt största kontor i Stockholm hade vi i morse fått in 70 deklarationer. Sedan vet jag inte hur många som därutöver tryckt in sina deklarationer under dörrarna. Men jag tycker inte att uppmärksamheten står i proportion till antalet som lämnar in sina deklarationer sent, sa Johan Schauman, deklarationsexpert, till Aftonbladet.

På onsdagen var flera personer ute i sista stund och passerade Skatteverkets kontor i Kristianstad för att lämna in deklarationen i brevlådan.

Renate Bazin har alltid deklarerat sista dagen, för henne har det varit en tradition.

– Jag fick precis reda på att de förlängde deklarationstiden till imorgon bitti. Annars brukar jag alltid slänga i blanketten i brevlådan, men nu har de tagit bort den. Jag gillar inte det, säger hon.

Även Dan Andersson har som tradition att lämna in sin blankett i brevinkastet sista dagen. Men i år blev det ändring på det.

– Jag kände mig inte så stressad över det. För de som inte har möjlighet att ta sig till servicekontoren är det såklart jobbigt. Jag upplevde inga problem, säger han.