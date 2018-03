Man anhållen för våldtäkt i Kristianstad

En man sitter anhållen sedan en kvinna anmält till polisen att hon blivit våldtagen.

En kvinna i Kristianstad kontaktade polisen under fredagen och berättade att hon blivit våldtagen. En man som hon är bekant med pekades ut som den skyldige – och honom hämtade polisen in under dagen, berättar Magnus Lautin, inre befäl vid Kristianstadspolisen.

Mannen blev sedan anhållen misstänkt för våldtäkt, och är under lördagskvällen fortsatt anhållen.

– Nu är det förhör som ska göras, och i det här fallet betyder det att vi bara kan hålla förhör med två personer, säger Magnus Lautin.

Det ska inte ha handlat om någon överfallsvåldtäkt och kvinnan och den misstänkte mannen känner varandra. Våldtäkten ska ha skett i Kristianstad under fredagen.