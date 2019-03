Miljardär om personliga kraschen – ”Jag förlorade alla pengar”

Foto: Tommy Svensson

Han är en av Sveriges få techmiljardärer. Nu vill han ge tillbaka till sin hemstad. Henrik Persson Ekdahl översköljdes av frågor när han på torsdagen besökte sitt gamla gymnasium på Österäng.

Miljardären och företagsledaren Henrik Persson Ekdahl fick agera både kärleksguru och karriärrådgivare när han besökte sin gamla skola. Många elever spetsade nog öronen lite extra i aulan på Österänggymnaiset när berättelsen rullades ut – om vägen från barndomen i Torsebro och Åhus till livet som techmiljardär i Marbella.

Henrik Persson Ekdahl har en speciell relation till korridorerna på Österäng och hittar enkelt sitt gamla gulmålade skåp. Det var i de här lokalerna han träffade sin blivande fru, Matilda.

– Det ser exakt likadant ut, konstaterar han med ett leende.

Vi slår oss ner i en hörna utanför aulan. Efter att först ha satsat på en elitkarriär i simning, men sumpat i OS-kvalet, lade Henrik Persson Ekdahl simmössan på hyllan. Och tur var väl det, konstaterar han nu. Miljardförmögenheten har han skapat genom en lång rad framgångsrika affärer inom tech- och spelsektorn.

Foto: Tommy Svensson

Han var 31 år när han tog över som vd för Betsson Grop, med ett marknadsvärde på cirka 9 miljarder. Ett och ett halvt år senare var han redo för något nytt och grundade investmentbolaget Optimizer Invest, som bygger upp och investerar i unga onlinebolag.

Men visst har han upplevt motgångar och gått på nitar. Som när han som 20-åring från sitt korridorrum på 17 kvadrat på college i Wisconsin investerade i två aktier, som steg från en miljon svenska kronor till en miljon dollar på kort tid.

– Sedan vände det, bubblan sprack. Jag förlorade alla pengar. Det var en lärdom jag fick ta med mig, att bara investera när jag själv kan vara med och påverka.

Trots livet i lyxvillan i Marbella är Åhus och Kristianstad fortfarande ”hemma”. Nu vill han försöka stötta kommunala projekt för barn och unga i kommunen.

– Jag har känt att jag skulle vilja göra något för kommunen och nu börjar det formas konkreta planer. Barn, ungdomar och hälsa är viktigt för mig. Att man ska kunna sporta där man vill, att det finns anläggningar. Jag hade den möjligheten när jag växte upp här.

Foto: Tommy Svensson

I höstas meddelade han också att han går in som huvudsponsor i Åhus Beach, och satsar drygt en miljon ur sin privata förmögenhet på evenemanget.

– Jag bryr mig inte jättemycket om handboll, men Åhus Beach är mycket större än så. Det lyfter Kristianstad och Åhus och gör mycket för handlarna. Kan jag hjälpa till att lyfta det gör jag det gärna.

Men det finns också många som stör sig på evenemanget?

– Ja, det finns alltid en motpol, oavsett vad man gör. Men plusfaktorerna väger tyngre än minusen.

Halvvägs in i intervjun kommer en elev fram och undrar om hon får störa. Hon har en fråga av lite mer privat karaktär. Hur gör man för att kärleksrelationen ska hålla när man reser och i perioder bor i olika länder efter gymnasiet – som Henrik och hans Matilda gjorde. Tänk så träffar man någon annan?

– Det är ett state of mind, man litar på varandra. Om ni båda vill åka utomlands och det inte håller kanske det inte var meant to be, ni är ju så unga, svarar Henrik.

Foto: Tommy Svensson

Själv har han alltså hållit sig till sin första stora kärlek. Och för den som följer hans Instagramkonto ser livet som techmiljardär rätt glassigt ut.

Finns det något du tycker är jobbigt?

– Min svåraste grej är att hitta balans i livet. Jag har stora förväntningar både på mig själv och min omgivning.

Du har varit ekonomiskt oberoende i många år. Hur gör du för att inte känna dig ”färdig”?

– Jag drivs av att skapa bolag och relationer. Jag mår bäst när jag jobbar. Jag älskar att vara med familjen, men behöver den balansen.

Fakta Fyra av Österängelevernas frågor till Henrik Persson Ekdahl Vilken nisch ska man satsa på om man vill tjäna pengar? – Välj något ni verkligen gillar. Men är det viktigt att tjäna pengar? Det här med framgång kommer i så många olika former, det finns många yrken som behövs. Vad tycker du om att ta lån? – Det beror på vad man ska använda lånet till. Jag har inget emot lån om det är för att bygga upp en business, men är emot konsumtionslån. Vilket är ditt bästa spartips? – Ta inte för stora risker. Ha koll på din ekonomi och tänk långsiktigt. Tänker du på att du lever ett rikt liv? – Jag tänker att jag har möjligheter som många andra inte har. Men jag försöker visa mina barn att det krävs mycket jobb. Visa mer...

Fakta Henrik Persson Ekdahl Ålder: 39 år. Bor: Marbella, Spanien. Uppvuxen: Född i Torsebro, uppvuxen i Åhus. Familj: Hustru Matilda och tre barn. Gör: Vd på investmentbolaget Optimizer Invest. Instagram: @hekdahl Visa mer...

