Moln och lite fukt under helgen

Vädret ser ut att bjuda på en helg med moln – men i nästa vecka tycks de skingra sig. Det visar SMHI:s prognos.

Foto: Laura Rauch

Det blir en molnig helg med möjligheter till lite nederbörd. Det visar SMHI:s prognos för Nordöstra Skåne.

– Vi har en del moln som är på väg in söderifrån så ni får räkna med varierande molnighet under förmiddagen och mitt på dagen under lördagen, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Molnen i fråga kommer att bli ganska täta under eftermiddagen, och kan enligt prognosen ge ifrån sig lite regnstänk. På kvällen och natten mot söndagen kommer det även då mest vara mulet.

– Det gör att temperaturerna håller sig på ett par plusgrader under natten, så det blir en ganska mild natt, säger Alexandra Ohlsson.

Molnen ska enligt prognosen dominera även under söndagen, med några chanser till luckor i molntäcket.

– Det blir en ganska mulen avslutning på helgen, säger Alexandra Ohlsson.

Temperaturmässigt ser det ut att ligga på runt 15 grader under lördagen, för att sedan sjunka något under söndagen.

– Det beror på molnigheten. Det kommer vara lite drygt tio grader, säger Alexandra Ohlsson.

Enligt prognosen kommer nästa vecka börja fortsatt ganska molnigt under måndagen och med varierande molnighet under tisdagen.

– Från onsdag och framåt blir det mycket sol, då kan det bli sköna varma vårdagar, det kan nog vara lite efterlängtat, säger Alexandra Ohlsson.

Framförallt mellan onsdag och torsdag visar prognosen på högre vårtemperaturer.

– Vi ser lite tendenser till att temperaturen kan klättra över 15 grader, det är lite osäkert om det kan bli 20 grader men inte så långt ifrån troligen, säger Alexandra Ohlsson.