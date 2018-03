Någon ska ha tagit sig in i en bostad i Vä och stulit en TV och kontanter. Det skriver polisen på sin hemsida. Inbrottet ska ha skett någon gång under fredagen, men det är inte klarlagt hur tjuven eller tjuvarna har tagit sig in. Polisen gjorde en brottsplatsundersökning på platsen, men kunde inte säkra några spår.