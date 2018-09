Nattlig bilist körde på parkerade bilar

Foto: Claes Nyberg

Under natten till lördagen körde en bilist in i minst fyra parkerade bilar samt en lyktstolpe som knäcktes. Bilisten misstänks ha varit drogpåverkad.

Larmet om singelolyckan kom klockan 01.17 på lördagen. Polis, ambulans och räddningstjänst ryckte ut till platsen, det vill säga Uddevägen, nära Bong och Järnvägsmuseet.

På plats visade det sig att bilisten, en man i 30-årsåldern, kört in i fyra parkerade bilar och en lyktstolpe. Lyktstolpen uppe på trottoaren var knäckt och de påkörda bilarna hade fått skador.

Händelseförloppet tros ha gått till som så att mannen kört av vägen, upp på trottoaren, in i stolpen för att sedan fortsätta sin färd in i en parkerad bil. Den bilen har i sin tur åkt in i och flyttat på andra bilar som stod parkerade intill. Samtliga dessa bilar har fått plåtskador.

Bilisten misstänks för vårdslöshet i trafik, drograttfylleri, narkotikabrott genom eget bruk och innehav. Han fick åka med polisen för att göra en provtagning.