Nu är strandvädret borta

Foto: Terje , Pedersen

”Den riktiga värmen som vi haft finns inte längre kvar i prognosen”, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI. Nu väntar regnskurar och temperaturer på cirka 15 till 20 grader.

I helgen kom det 11 millimeter regn under lördagen och söndagen i Kristianstad enligt SMHI:s mätstation. Under söndagskvällen kommer det att komma mer regn i nordöstra Skåne, regnmolnen ligger förmodligen kvar under förmiddagen på måndagen. Temperaturen blir cirka 15 grader.

På tisdagen blir det ostadigt väder med förekommande skurar och åska trots att det finns några få solchanser. Onsdag och torsdag blir sedan mellandagar med uppehåll och en del sol, temperatur upp emot 25 grader på torsdagen.

På fredagen kommer sedan ett nytt regnområde in men det ser ut att dra förbi snabbt. Hur det ser ut nästa helg är svårt att säga ännu.

– Det ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med nederbörd men det är en osäker prognos så här tidigt, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.