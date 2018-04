Ny inbrottsvåg med stulna parkeringstillstånd

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kristianstadsbor med parkeringstillstånd för rörelsehindrade har vid ett flertal tillfällen utsatts för bilinbrott. Nu sker det igen.

Polisen fick under onsdagen in tre anmälningar om bilinbrott där parkeringstillstånd för rörelsehindrade stulits. I samtliga fall hade bilarnas framrutor krossats på parkeringsplatser i de centrala delarna av staden. Inbrotten skedde under natten till onsdagen.

– Det är inget vi ser så mycket på annat håll. Det är ofta i Kristianstad och i storstäderna det händer, och det är svårt att skydda sig mot, säger polisens presstalesperson Robert Loeffel.

Inbrotten skedde på Kanalgatan, Lagmansgatan och Västra Vallgatan. Polisen har dessvärre inte fått in några iakttagelser efter inbrotten.

– Tillstånden säljs vidare, det är hårdvaluta att kunna parkera fritt, säger Robert Loeffel.