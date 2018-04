Nya pengar att söka från landsbygdsfonden – ”har varit väldigt uppskattat”

Foto: Anders Johansson

Den andre maj är sista dagen för att lämna in ansökan.

Landsbygdsfonden är en del av är Kristianstads kommuns landsbygdsprogram och har till syfte att stötta organisationer och föreningar som vill realisera idéer på landsbygden.

Pengarna delas ut vi två tillfällen om året, en gång på våren och en på hösten. Under 2017 fick kommunen in 27 ansökningar av vilka tolv fick medel. Totalt var 200 000 kronor avsatta under året och lika mycket är öronmärkt för 2018.

– Det har varit väldigt uppskattat. Det kanske inte är stora pengar men det betyder mycket för föreningarna som får dem. Det är också ett sätt att synliggöra deras arbete, säger Lena Holst (C), ordförande i Landsbygdsrådet.

Varje ansökan prövas mot kommunens landsbygdsstrategi. Organisationer kan söka stöd på max 30 000 kr, inklusive moms, per kalenderår.

Vid vårens ansökningsomgång ska ansökningshandlingarna vara inskickade till Kristianstads kommun senast den 2 maj.

Förra året fick bland annat Fjälkinge IF 10 000 kronor för inventarier till uppförande av kiosk, Maglehems Bygdegård fick 30 000 kronor för golvmaterial till bygdegården och Willandsgårdens förskola fick 10 000 kronor för hus till djuren.