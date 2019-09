Polisen stormade Jonas Falks hem – misstänks vara inblandad i knarkhärva

Foto: DAS

Jonas Falk greps efter en stor polisoperation i Spanien. Han misstänks vara inblandad i en kriminell organisation.

Det var på onsdagsmorgonen som 35 poliser stormade den förre Kristianstadsbon Jonas Falks villa i Sitges utanför Barcelona, rapporterar bland annat Aftonbladet och Expressen.

– De riktade automatvapen mot min svärmor och sa ”säg var droger och pengar finns annars kommer vi ta barnen”, säger Jonas Falk till Expressen.

Falk greps misstänkt för att vara inblandad i en kriminell organisation, men han släpptes på lördagen efter att en domare underkänt bevisningen.

Även hans fru och hans svärmor greps men de släpptes kort efter ankomsten till arresten.

Insatsen mot Jonas Falk var en del av spanska polisens ”Operacion Beautiful” där bland annat fyra ton kokain och 600 000 euro beslagtagits.

Polisen misstänker att nätverket äger fastigheter i Spanien till ett värde av omkring 20 miljoner euro.

Den spanska polisen, i samarbetet med Europol, slog till mot nätverket på flera platser i Spanien, i Levante, Alicante, Valencia, Madrid och Barcelona.

Varken Europol eller svensk polis har bekräftat gripandet av Jonas Falk för Aftonbladet, skriver tidningen.

Jonas Falk, som tidigare hette Jonas Oredsson, dömdes under 1990-talet för flera bankrån och gick under kodnamnet "Billy the kid" i det kriminella nätverket Brödraskapet.

År 2010 greps han i Colombia misstänkt för att leda en internationell knarkliga som smugglat flera ton kokain från Sydamerika till Europa.

I det vida omskrivna och skandalomsusade ”Playa”-målet dömdes han först till 18 års fängelse i tingsrätten – för att senare frikännas på samtliga åtalspunkter i hovrätten sommaren 2014.

Jonas Falk är sedan tidigare misstänkt för skattebrott och penningtvätt i Spanien. Rättegången är planerad till nästa sommar. Åklagaren har yrkat på att Jonas Falk ska dömas till 20 års fängelse och böter på motsvarande en kvarts miljard kronor.