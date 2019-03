Räddningstjänsten rustade inför stormen

Foto: Bosse Nilsson

Räddningstjänsten i Kristianstad har tagit in extra personal och förstärker även upp sin larmcentral inför stormen som väntas dra in över Skåne på fredagseftermiddagen.

– Jag känner mig ganska trygg med de resurser vi har enligt de prognoser som finns. Det ser bra ut just nu. Om det behövs har vi goda möjligheter att snabbt få in mer personal, säger Dan Svensson, inre befäl vid räddningstjänsten i Kristianstad.

Under förmiddagen har räddningstjänsterna i nordost hållit en samverkanskonferens med anledning av den annalkande stormen. Man har också suttit i möte med regionala räddningschefen i beredskap för att stämma av läget och skapa en bild över hur det ser ut med resurserna. Det har också funnits kontakter med länsstyrelsen och SMHI.

Man har kunnat konstatera att man är väl förberedda.

För Kristianstads del stärker man upp med extra personal i larmcentralen och 1 till 2 extra brandmän kallas in under dagen. Mer personal kan alltså med kort varsel kallas in beroende på hur situationen utvecklar sig. Enligt Dan Svensson har räddningstjänsten också sett över tillgången till bandvagnar.

– Sedan får vi se hur det utvecklar sig. Blir det väldigt mycket med träd som välter kan vi behöva sålla lite bland larmen, säger han.