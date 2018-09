Redaktionens favoriter

Foto: Urban Outfitter

Hårprylar från 80 och 90-talet fortsätter att trenda

Gillar du tv-serien ”Sex and the City” så har du bra koll på ”scrunchien” som började trenda redan förra året. 2018 är det uppenbart att ”plastklämman" är tillbaka. Klämman som finns i alla varianter med allt från Hello Kitty till Gucci.

Foto: H&M

Foto: Vero Moda

Den här typen av klassiska hårklämmor finns både hos frisörer och i klädbutiker från några tior och uppåt. Mer hårsnyggt, är diadem med knut som ger lite schysst turbankänsla från Black Colour, Seaside Salon i Åhus.

Foto: Seaside

Vill du ha en mjukare variant att styla håret med, finns det mängder att snygga hårband i samma stil att välja mellan.

Foto: Gina Tricot

Foto: Zara

Hösten är stickad, som alltid

Framöver kommer det bli mängder av stickat men redan nu inspireras vi av Carin Wester för Åhléns.

Vill du sticka själv har PP&Co i Åhus Stickcafé den 2/10, 25/10, 14/11 och 13/12.

Fixa själv

Fix, pyssel och sömnad är det den 3-4 oktober då Röda Korset i Kristianstad i samarbete med Naturskyddsföreningen har workshop i textilt återbruk. Du kan ta med dig egna kläder att göra om eller köpa plagg på plats. Du kan också passa på och bidra med ditt bästa återbrukstips och tävla om presentkort.

Smart och hållbart

Mer slowfashion och en guide till smart och hållbart mode blir det med Johanna Nilsson på Kulturkvarteret den 9 oktober. Föreläsningen är gratis och ska inspirera samt ge konkreta tips på hur man förändrar sin modevardag till att bli mer hållbar.

Vill du veta mer om hållbart mode så kolla in Johannas bok "Slow fashion – din guide till smart och hållbart mode”.

Foto: Ren logik

Foto: Gröna gredelina

