Regionen satsar på Hässleholms sjukhus

Alliansen i Region Skåne presenterade på fredagsförmiddagen planer på att investera i sjukhuset i Hässleholm.

Det handlar om en ny byggnad som ska rymma både mottagning, vårdavdelning, kirurgin och teknisk infrastruktur.

– Vi har sett behovet under lång tid. Huset är byggt för länge sedan och man har fått göra mycket lappande och lagande under åren. Vi har fantastik personal som har gjort arbetet helt fantastiskt med de förutsättningar de har haft, men nu måste vi vidare. Det handlar om att ge bästa möjliga vård till skåningarna. Vi säger äntligen, säger Per Einarsson (KD).

Målet är att fler ska kunna opereras och att fler patienter ska kunna vårdas. Dessutom ska patienter lättare kunna flyttas mellan dagkirurgin och slutenvården.

Totalt beräknas kostnaden för bygget landa på 1,2 miljarder kronor.

En del av budgeten för projektet ligger i den budget som Alliansen ska presentera nästa vecka, 40 miljoner. I nästa planperiod ska 810 miljoner kronor avsättas.

Nästa steg i processen är att färdigställa detaljplanen. Den väntas vara godkänd nästa vår och under hösten 2020 kan själva bygget påbörjas. Det hela ska stå klart år 2023.

