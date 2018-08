Rekordmånga konkurser under 2018

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Ny statistik visar en rekordökning av antalet konkurser under 2018. I Kristianstad är ökningen 110 procent under första halvåret jämfört med samma period i fjol.

Statistik från kreditupplysningsföretaget UC visar att antalet konkurser i landet under juli månad ökade med 41 procent jämfört med juli i fjol.

Ökningen är den största som UC har mätt under flera år, skriver företaget i ett pressmeddelande. Ökningen syns i hela landet, bortsett från Jämtlands, Gävleborgs och Hallands län där konkurserna minskar.

För Skånes del handlar det om en ökning med 50 procent under juli månad. Även när man tittar på utvecklingen under perioden januari till och med juli är trenden att konkurserna ökar.

Under perioden januari till och med juli handlar det om totalt 3 953 konkurser i landet, jämfört med 3 617 samma period förra året: en skillnad på nio procent.

I Skåne ökade det från 503 till 548 samma period, även det en skillnad på nio procent.

I Kristianstad är ökningen 110 procent under perioden januari till och med juli i år jämfört med samma period förra året. I antal konkurser innebär det 42 under först halvåret i år jämfört med 20 under samma period 2017.

Ökningen syns i flera av de stora branscherna. Inom byggindustrin är ökningen 10 procent, inom detaljhandeln 24 procent och inom restaurang- och hotellbranschen 55 procent. Orsakerna är olika beroende på bransch, säger Rickard Damberg, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

– Exempelvis är trenden att små byggföretag går i konkurs samtidigt som bygghandeln fortsätter att växa i omsättning. Slutsatsen blir att vi anlitar byggföretagen mindre och istället gör jobbet själva. Bilden bekräftas av många byggare som ser att uppdrag till privatpersoner har minskat.