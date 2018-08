Roade sig kungligt med stulet bankkort

Foto: Fredrik Sandberg/TT

En man i 25-årsåldern tappade sitt bankkort på lördagen. Några timmar senare hade ett stort antal okända transaktioner gjorts, bland annat på nöjesställen i Kristianstad.

Polisen har fått in anmälningar om inte mindre än 17 fall av kontokortsbedrägeri i Kristianstad under lördagen. Det var när en man i 25-årsåldern tappade sitt kort som en okänd gärningsperson passade på att roa sig ordentligt. Kortet drogs totalt 17 gånger under kvällen, i kiosker, på en bensinmack och på diverse nöjesställen i stan.

En förundersökning om bedrägeri har inletts men polisen har i nuläget ingen misstänkt.