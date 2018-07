Så varmt får du lov att stå ut med i din lägenhet

Har du varmare än 26 grader inne under en längre tid kan du ha rätt till åtgärder från hyresvärden. Under kortvariga värmeböljor behöver det dock bli i princip outhärdligt.

Maj månad var rekordvarm och i juli har värmeböljan fortsatt. Det märks även hos alla lägenhetsinnehavare.

Enligt Hem & Hyra tycker nästan var tredje hyresgäst att hemmet blir för varmt under sommardagarna. Och en hel del får man lov att stå ut med under juni, juli och augusti.

Under högsommaren bortser Socialstyrelsen sin vanliga rekommendation på att en bostadstemperatur bör ligga mellan 20 och 23 grader. Under sommaren måste termometern nå upp till 26 grader eller mer under en varaktig tid för att miljön inomhus ska klassas som en olägenhet.

Just termen ”varaktig” har orsakat en hel del oklarheter både för boende och för Hyresgästföreningen, eftersom ordet inte har samma innebörd för alla. I extrema fall kan ”varaktigt” innebära någon vecka, men man får räkna med åtminstone två veckors pina innan det går att kräva en insats från värden, skriver Hem & Hyra.

Under tillfälliga värmeböljor som bara håller i sig någon dag får man som hyresgäst även tåla temperaturer upp till 28 grader.

Om man misstänker att det är för varmt hemma kan man som medlem vända sig till Hyresgästföreningen för hjälp. Annars kan man kontakta kommunens miljökontor, som i sin tur kan beordra värden att till exempel sätta upp solskyddsfilm över fönstren eller installera persienner eller en markis.

För en snabbare insats bör man själv ha mätt upp temperaturen hemma och gärna fört dagbok över inomhusklimatet. Bäst är att undvika golv- och väggytor utan att mäta en bit upp och en bit in i rummet.

Visar det sig att man fått utstå en allt för hög temperatur en längre tid har man rätt att få tillbaka en del av hyran för perioden som man inte kunnat använda bostaden på vanligt sätt.