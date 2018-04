Se hur Önnestad såg ut förr i tiden

En by förändras i takt med att människor försvinner och kommer till. Tommy Göthe, engagerad i Önnestads hembygdsförbund, har skannat 4000 foton från tidigt 1900-tal till dagens datum. Nu har han valt ut fyra bilder för lokalkorrarna och skrivit om vad som fanns förr och vad som blivit.

Annelund

En fastighet med anor från slutet av 1500-talet. Var fogdegård med birketing. En av Önnestads sockens äldsta fastigheter. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1768 och moderniserades 1935. Ekonomibyggnaderna uppfördes 1912. Har haft många ägare under alla dessa år. En av ägarna i början på 1900-talet var Per Larsson som var lantbrukare och enligt statistik för 1917 så fanns det tio personer bosatta på fastigheten. Djuren bestod av tre hästar, två unghästar, tio kor, tretton svin samt höns. På gamla tidens postgång hette fastigheten Önnestad nr. 25 eller Annelund som i dag är Skolgatan 27. Under 1950-talet såldes marken till kommunen som idag är helt bebyggd med villor.

Foto: Privat

Hermanssons hörna

Handlare J.Johnsson var nordöstra Skånes största lanthandel på hörnet av Skolgatan och Byagatan. Huset byggdes på 1890-talet och fram till mitten av 1930-talet. Därefter renoverades husets yttre och fick dagens utseende. Då startade också Hermansson sin verksamhet och pågick fram till 1970-talet. Därefter fanns det några mindre butiker under 1970-talet fram till det byggdes en ny affär vid Önnegatan. Än idag är vägkorsningen kallad ”Hermanssons hörna”.

Skolgatan

På denna plats fanns två fastigheter. I en av fastigheterna drev E.W Möller cykel- och sportaffär medan hustrun drev kemikalie- och pappersaffär. Den andra fastigheten hade bageri och café (café Central) som drevs av Martin Johnsson (1945) som över tog rörelsen av Elsa Johnsson 1943. Båda fastigheterna (Önnestad 2, 30:3, kv. Skramhöjden) ägdes av Skogsholma gård och är uppförda cirka 1880. Efter bland annat en brand revs fastigheterna och ersattes av ett hyreshus som idag ägs av ABK med adress Skolgatan 42 och 44.

Louisero

En villa som uppfördes 1895 längs järnvägen i Önnestad. Moderniserat 1932 och 1939 enligt uppgifter från 1945. Ägare 1945 var bankkamrer Nils Johnsson. Med den nya järnvägsstationen ligger den centralt för kommunikationer. Hette också vid vissa tidpunkter Villa Emmy. Tidigare namn var Önnestad 4:11, det vill säga en avstyckning från gamla fastigheten Önnestad nr. 4. Gatuadresserna kom till byn i början av 1950-talet och blev då Focks väg 21.