Foto: Mattias Mattisson

Det är just nu stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Orsaken är ett signalfel i Arlöv. Trafikverket har ingen prognos för när problemet kan vara åtgärdat.

Enligt Skånetrafiken kör vissa Öresundståg på annan banan och stannar inte på Lund C. Vissa Pågatåg kör också annan banan och stannar inte i Hjärup, Lund, Eslöv och Marieholm, och omvänt.

Ersättningsbussar har satts in mellan Malmö C och Lund C samt Teckomatorp och Lund C.