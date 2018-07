Skurar på väg in över fotbollsfesten i Tivoliparken – ”ska mycket till för att kuva detta”

Prognosen har hittills visat på strålande sol under överskådlig framtid, men just under matchen ser det nu ut som att nederbörd är på väg in över Kristianstad.

Under onsdagen blev det klart att Den orangea staden sätter upp en storbildsskärm i Tivoliparken. Artikeln blev en av Kristianstadsbladet mest lästa och folk taggade varandra hej vilt i kommentarsflödet.

Ingen trodde då att det skulle finnas risk för regn, men SMHI:s senaste prognos visar att tunga moln är på ingång.

– Det är regnskurar som passerar under lördagen. Jag ser även risk för åskskurar, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

– Samtidigt behövs det här regnet. Det har varit väldigt torr under en lång tid. Det är bara lite synd att det kommer just då under matchen. Skurarna ser ut att dyka upp vid 14-tiden på lördagen och kan driva bort vid 17-18-tiden.

Maths Malmström är projektledare för Den orangea staden. Några regnskurar fanns inte i hans eller någon annans spåkula i onsdags. Under fredagsmorgonen pratade han ihop sig med parterna som han samarbetar med om arrangemanget i Tivoliparken.

– Vi kommer ha en säkerhetsansvarig på området. Om det finns risk för människor säkerhet så kommer vi så klart bryta evenemanget, säger Malmström.

Det finns åskledare i Tivoliparken och utrustningen är säkrad på scen.

Han är fortfarande övertygad om att det fortfarande finns alla förutsättningar för en folkfest i Tivoliparken. Särskilt med tanke på reaktionerna han fått efter att nyheten om storbildsskärmen kom ut.

– Det är självklart väldigt roligt. Jag har också förstått att det finns riktigt många ungdomar som är taggade.

– Regn är naturligtvis inte roligt, men med tanke på intresset så ska det mycket till för att kuva detta.