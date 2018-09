SMHI varnar för mycket hårda vindbyar

Foto: Karolina Alfredsson

Stormen Knud kommer att kulminera redan på fredagen med vindbyar på uppåt 24 meter per sekund. Sedan avtar blåsten, men vädret blir ostadigt även i helgen. Passande nog har musikalen ”Singin’ in the rain” premiär på lördagen och centrum har prytts med paraplyer.

Det är ett lågtryck med regn och blåst som sveper in över Sverige. Enligt meteorolog Sandra Andersson på SMHI blir det som blåsigast i nordöstra Skåne under fredagen.

– För er del kommer det att vara någon gång vid 16–17-tiden med mycket hårda vindbyar på 21 till 24 meter per sekund. Därefter är det avtagande, men lågtrycket ligger kvar även under lördagen och det kommer att vara blåsigt. Även under söndagen kan det upplevas som allmänt blåsigt med friska vindbyar, säger hon.

Med blåsten följer även regnskurar som kan ha inslag av åska, berättar hon.

– Under söndagen är det mestadels soligt, men det kan förekomma någon regnskur då också.

Hur blir det med temperaturen?

– Under fredagen har vi kvar den varma luften och det kanske kan ta sig upp till 25 grader, men sedan kommer kallfronten och under lördagen är vi inne i den. Det innebär en dagstemperatur som kommer att ligga på 10–15 grader bara, så det är betydligt kallare luft. På söndagen blir det mellan 12 och 15 grader.