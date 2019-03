SMHI-varning för nordöstra Skåne oförändrad

SMHI:s varning för mycket hårda vindbyar i Skåne står kvar. Vindarna beräknas bli som kraftigast under natten mot söndagen.

SMHI utfärdade sin senaste klass-1-varning för Skåne på fredagskvällen. Under lördagsförmiddagen konstaterar meteorologerna att vindbyarna kan nå uppemot 21 meter per sekund under eftermiddagen, för att sedan avta något under kvällen.

Natten mot söndagen väntas det emellertid blåsa upp igen, SMHI prognostiserar västliga vindbyar på mellan 21 och 24 meter per sekund.