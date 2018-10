Späckat höstlov med något för alla

Fakta

Brownbetty of Sweden, C4 Climbing, Equmenia Kristianstad, KFUM C4 Basket, Kristianstads bibliotek, Kristianstad DFF, Kristianstad FC, Kristianstads fritidsgårdsforum, Kristianstad Predators, Kristianstads Ridklubb, Kristianstads Ridsällskap, Kristianstads Teaterförening, Kulturhuset Barbacka, Musik i Syd, Kulturkvarteret, Naturum Vattenriket, Nosaby IF, Näsby IF, Oppmanna-Vånga Bygderåd, Regionmuseet och Filmmuseet, Skåneidrotten, Tivolibadet, Tollarps Bowlingsällskap, Urbana Hembygdsgården, Åhus Tennisklubb.