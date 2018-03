Foto: Bosse Nilsson

Någon eller några har vräkt omkull ett tjugotal meter av stängslet bakom Galleria Boulevard. i somras stals den hjullastare som sedan användes vid kuppen mot Guldsmed Rolf Nilsson från inhägnaden.

Skadegörelsen på Hästtorget inträffade under natten mot lördagen, berättar en boende i området. Men polisen hade inte fått in någon anmälan under lördagsförmiddagen.

