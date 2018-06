Stöd till utsatta områden fördelat

Foto: VILHELM STOKSTAD/TT

Det statliga stödet för insatser i utsatta områden har fördelats på 32 kommuner. För Kristianstad kan det innebära närmare en halv miljard kronor under de närmaste tio åren.

Regeringen har sedan tidigare beslutat att avsätta 2,2 miljarder kronor per år 2020-2027 för insatser i utsatta områden. I år och 2019 avsätts 425 miljoner respektive 1,35 miljarder kronor.

– Det är ansenliga resurser, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S).

Han påpekar att det så kallade storstadsprogrammet på 90-talet omfattade två miljarder kronor sammanlagt på tio år, medan det nu handlar om över två miljarder årligen.

Vilka kommuner som kan söka stödet presenterades redan i mars. Det nya är hur stödet fördelas.

I år kan till exempel Stockholm få 51 miljoner kronor, Göteborg 33 miljoner, Malmö 22 miljoner, Uppsala 17 miljoner och Linköping 14 miljoner kronor.

Om fördelningen inte förändras de kommande åren innebär det att Kristianstad kan få 10,3 miljoner kronor i stöd för 2018, 33 miljoner under 2019 och 55 miljoner per år under perioden 2020 till 2027. I Kristianstad är det Gamlegården och Charlottesborg som räknas som utsatta områden.

Även mindre kommuner kan få ta del av stödet, som Perstorp, Motala och Sandviken.

Kommunernas tänkta projekt måste dock godkännas innan de får pengarna.

– Man kan inte använda pengarna till att bygga en badbrygga. Det måste hänga ihop med insatser mot segregation, säger Baylan.

Ibrahim Baylan beskrev också regeringens strategi för att motverka segregationen.

– Ledorden är långsiktighet, tidiga insatser och samverkan mellan olika aktörer, säger han. (TT)