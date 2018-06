Succé för nya gruppen på Facebook

Det blev succé för Kb:s nya grupp på Facebook. Över 500 badsugna personer har gått med i gruppen sedan i fredags.

I fredags efterlyste vi personer som vill bi Kb:s badkorrar i sommar. I gruppen ”Badtemperaturen i nordöstra Skåne” kan den som vill rapportera in dagens temperatur i vattnet. Men många har också gått med för att få information om var det är behagligast att bada. Nu har gruppen över 500 medlemmar och under helgen rapporterades det flitigt från badstränder runt om i nordöstra Skåne och en bit in i Blekinge.

Är du intresserad av att bli badkorre? Eller vill du bara ta del av den information som andra delar? Gå med i gruppen du också. Klicka här.