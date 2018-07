Svenskar vill ha promilleregler för elcyklar

Fakta

Motoriserad cykel räknas som moped klass II.

Fordonet ska ha trampor, motorn får ha en effekt på högst 1 000 watt och ger kraft upp till 25 km/h.

Samma bestämmelser som för moped klass II: föraren ska vara minst 15 år, ha förarbevis samt bära hjälm (minst cykelhjälm).

Snabb elcykel räknas som moped klass I.

Fordonets maxhastighet är 45 km/h, motoreffekten får vara upp till 4 000 watt och du behöver inte trampa för att få elassistans.

Samma regler gäller som för moped klass I: du måste vara minst 15 år och ha AM-körkort, elcykeln ska ha registreringsskylt och du måste ha mopedhjälm.

Fordonet får inte köras på cykelbana.

Ifs undersökning:

Anser du att det ska vara promillegräns att cykla på elcykel?

Ja: 61%

Nej: 21 %

Vet inte: 19 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 23 april – 2 maj 2018 har sammanlagt 3 508 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.