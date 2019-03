Foto: Helena Landstedt/TT

Någon tog sig under helgen in på en av Stena Recycles återvinningsstationer i Kristianstad. Stängsel till anläggningen hade klippts upp och tjuvarna tagit sig in med bil. Gärningspersonerna ska ha tagit cirka 400 kilo koppar.

Händelsen rubriceras som stöld. Det finns inga misstänkta i ärendet.