Vattentankar tillfälligt intagna för översyn

Foto: Mikael Persson

Vattentankarna som tillfälligt förser Degeberga med friskt vatten är intagna för översyn.

– Det är helt odramatiskt, men vi har noterat en fällning i vattnet, något som kan uppstå vid stort vattenuttag, säger Henrik Wester, informatör på tekniska förvaltningen.

Degebergaborna har rekommenderats att koka sitt vatten sedan slutet av september. Under tiden har Kristianstad kommun kört ut vatten i tankar. Under tisdagskvällen – och även under onsdagsmorgonen – är tankarna intagna för kontroll.

Betyder det att kommunen inte förser Degeberga med färskt vatten under natten och morgonen?

– Så är det, vi kommer att återföra tankarna under onsdagen, men en exakt tidsplan finns inte, säger Wester.

Under tisdagen blev de yttre åtgärderna på högreservoarens tak klara och åtgärderna för ledningsnätet pågår fortlöpande liksom provtagning.