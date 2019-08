Vilken är din bästa plats i Kristianstad?

Foto: Lasse Ottosson

Alla invånare i kommunen kan tala om vilka offentliga platser de tycker är viktigast genom att klicka på en interaktiv karta på kommunens webbplats. Informationen ska användas till en ny översiktsplan för Kristianstad.

Fram till den 1 september kan du gå in på Kristianstads kommuns webbplats och markera på en karta den offentliga plats du tycker är viktigast i Kristianstad. Invånarnas viktigaste offentliga platser ingår i kommunens arbete med att förändra översiktsplanen för Kristianstads stad.

En översiktsplan visar vad marken är bäst lämpad att använda till och samtidigt ta hänsyn till bland annat allmänna intressen och miljönormer.

Syftet är att få hjälp av allmänheten vilka offentliga platser som är viktiga för dem. Förmodligen är det gator och torg där man vistas och träffas som är offentliga platser, men det kan även vara andra platser där alla får vara.

Enligt kommunens webbplats är en offentlig plats tillgänglig för alla människor under hela dygnet. Exempel på offentliga mötesplatser är torg, busshållplats, park, lekplats, gatan. En viktig plats är där du spenderar mycket tid, som är en betydelsefull mötesplats, som du uppskattar för att den är vacker eller för att du kan koppla av där.

– Man kan klicka på kartan och skriva en kommentar om den platsen. Vi hoppas att fler går in på webbplatsen och gör detta. Vi är speciellt intresserade av hur unga använder staden, säger Per Blomberg som är projektledare.

– Vi vill få fram en ny bra karta som visar de viktigaste offentliga platserna i Kristianstad. Kanske saknas det någon bra plats att träffas på och då kanske det behövs en ny sådan plats. Det är viktigt att det finns demokratiska arenor där människor från olika bakgrund kan mötas och få förståelse för varandra.

Förslaget till den nya översiktsplanen ska ut på samråd i höst. Samrådet är lagstadgat genom plan- och bygglagen och innebär att berörda myndigheter, förvaltningar, större organisationer får säga sitt om stadens utveckling.

Men stormöten ingår också där alla kan komma. De ska vara på Lingenässkolan, Rådhuset och kanske på C4 Shopping. Under tre månader är alla välkomna att skicka in synpunkter, ställa frågor och diskutera förslaget. När sedan alla synpunkter är sammanställda ska dessa visas i en utställning efter att förslaget är bearbetat. Då kan man också lämna in synpunkter. Sedan är det länsstyrelsen som granskar planen och skriver ett granskningsyttrande som blir en del i översiktsplanen.

– Allt det här tar ungefär ett år, så är det i demokratiprocesser, säger Per Blomberg.

Informationen kommer att användas i dokumentet ”Ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad” (ÄÖP) för att visa områden i staden som medborgarna anser är viktiga offentliga platser.

Om man av någon anledning inte kan gå in på webbplatsen för att klicka på kartan så kan man skicka ett vanligt brev till Medborgarcenter på Rådhuset.

– Vi fortsätter så länge vi kan att ta med alla synpunkter som kommer in även efter den 1 september, säger Per Blomberg.